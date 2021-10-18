لجنة القيد ترفض طلب عودة شركة العبوات الدوائية للتداول بالبورصة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، عدم الموافقة على طلب شركة العبوات الدوائية المتطورة لاستمرار التعامل على أسهمها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر (خارج المقصورة ) في حالة سير الشركة في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية وزيادة رأس المال المصدر؛ وذلك لعدم كفاية هذه الإجراءات لاستيفاء معايير إعادة قيد أسهم الشركة بجداول البورصة.

وأرجعت اللجنة، سبب عدم الموافقة في ضوء تآكل رأس مال شركة العبوات المصدر بالكامل وعدم تحقيق الشركة لاية إيرادات نشاط، فضلًا عن مخالفة الشركة لنص المادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 لبلوغ خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية دون أن يبادر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

وأخطرت لجنة القيد شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى لموافاة البورصة فور ورود اية مستندات لتجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس مال الشركة لتعديل بيانات الإصدار المسجل لديها، حتى يتسنى نقل التعامل على اسهم الشركة خارج المقصورة من نظام القبول الآلي للأوامر إلى نظام نقل الملكية (الصفقات).

كما قررت اللجنة، الموافقة على تخفيض رأس المال المرخص به لشركة جنوب الوادى للأسمنت من 20 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه، طبقًا لأحكام المادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 31/08/ 2020.