لجنة القيد بالبورصة تنبه على 13 شركة باعتماد القوائم المالية السنوية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، التنبيه على 13 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد وهي؛ مصر للألومنيوم، الحديد والصلب المصرية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لصناعة الورق -–اكتا، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل، مصر للزيوت والصابون، مطاحن مصر العليا.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 18 شركة بضرورة إعداد وإعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلًا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم، وهي العربية لحليج الأقطان، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الشرقية - ايسترن كومباني، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسكندرية لتداول الحاويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المهندس للتأمين، مطاحن شرق الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، القناة للتوكيلات الملاحية، مصر الجديدة للاسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية – كيما،البويات والصناعات الكيماوية – باكين.

وقررت اللجنة، منح 9 شركات مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد القيد وفي ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة في حالة عدم الالتزام على لجنة القيد لإعمال شئونها، وهي الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الشرقية - ايسترن كومباني، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، الحديد والصلب المصرية.