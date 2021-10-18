كيف تفرق بين إصابة طفلك بمرض السكر النوع الأول والثاني؟.. اعرف أهم الأعراض

ندى سليم

مرض السكري من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب الكبار والأطفال والشباب، دون سابق إنذار، نظرا للعديد من العوامل الرئيسية مثل العامل الوراثى والعادات الغذائية الخاطئة، حيث يشير التقرير الوطني لإحصاءات مرض السكري لعام 2020 إلى أن حوالي 210.000 طفل ومراهق تقل أعمارهم عن 20 عامًا في الولايات المتحدة قد شخصوا بهذا المرض.

ويعتبر داء السكري من النوع الأول أكثر شيوعًا بين الشباب والأطفال من داء السكري من النوع 2، حيث تتشابه أعراض المرض لدى الأطفال والمراهقين والبالغين.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع medicalnewstoday، تميل أعراض داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال إلى التطور بسرعة خلال بضعة أسابيع، بينما تتطور أعراض مرض السكري من النوع 2 بشكل أبطأ فقد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات لتلقي التشخيص.

وحدد التقرير أبرز أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الأول لدى طفلك:

زيادة العطش..

فقد يشرب الطفل سوائل أكثر من المعتاد ولكنه يشعر بأنه غير قادر على إرواء عطشه.

التبول..

قد يكون عدد ذهاب طفلك للمرحاض إنذار كبير للإصابة بالمرض، فقد يعاني الأطفال من التبول اللاإرادي بعد الجفاف لبعض الوقت.

الجوع..

شعور طفلك بالرغبة فى تناول السكريات والحلويات

والجوع، بسبب نقص الجلوكوز في الخلايا لإنتاج الطاقة.

فقدان الوزن..

والذى يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص الطعام لذا يحدث فقدان مفاجئ فى وزن طفلك.

التعب والإرهاق ..

بسبب نقص الأنسولين فى الجسم، الذى يؤدى إلى عدم امتصاص الجلوكوز لإنتاج الطاقة، ما يؤدي أيضاً إلى الضعف والشعور المزمن بالإرهاق.

فى حين تشمل الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 ما يلي:

كثرة التبول، خاصة في الليل

زيادة العطش

التعب

فقدان الوزن غير المبرر

حكة حول الأعضاء التناسلية، وربما تكون مصحوبة بعدوى فطرية

بطء التئام الجروح أو الجروح

عدم وضوح الرؤية نتيجة جفاف العين

ظهور بقع داكنة مخملية من الجلد تسمى الشواك الأسود.

عند ملاحظة تلك الأعراض يجب حصول طفلك عل التشخيص السليم، لتلقي العلاج المناسب، مع تحديد نظام غذائي صحى يحميه من ارتفاع مستويات السكر في الدم.