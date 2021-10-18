اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:49 م
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ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بمطعم شهير بالإسكندرية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:45 م
ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بمطعم شهير بالإسكندرية لحوم فاسدة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من السيد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على المطاعم واماكن تجهيز الوجبات وأسواق الدواجن واللحوم خاصة فى المواسم والاعياد خلال الاحتفال بمولد خير الأنام.

 

وقامت إدارة شرق التموينية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة وإشراف فريد شوقى رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد اماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

 

وتم التحفظ على الكميات عدد 100 دجاجة مخلية زنة الواحدة 105 كجم بإجمالي كميات 150 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، عدد دجاجه كامله بدون أحشاء بإجمالي كميات 210 كجم. مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 130 كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 90 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

دجاج

مواد غذائية

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