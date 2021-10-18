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سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-10-2021

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:32 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-10-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-10-2021، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.18 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.89 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89 جنيه للشراء.
 
52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.15 جنيه للشراء.
 
52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.
 
52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.92 جنيه للشراء
 
52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.47 جنيه للشراء.
 
52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.05 جنيه للشراء.
 
52.16 جنيه للبيع.

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