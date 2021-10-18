رئيس وزراء إيطاليا : قطاع التأمين حليف أساسي للاستجابة لتغير المناخ

(وكالات)

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الاقتناع بأن “شركات التأمين تُعدّ حليفاً أساسياً في مسيرة الاستجابة العالمية للتغيّر المناخي”.

وفي رسالة بعثها للمشاركين بـ”قمة التأمين 2021″ التي نظمتها مجموعة (آنيا)، ذكّر دراغي بأن “الموضوع المختار للحدث يعكس أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين: الاستجابة العالمية لتغير المناخ. إن عمل الجميع والتزامهم أمر أساسي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأهداف الوسيطة التي حددناها”.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية: “إن دور الاقتران بين المدخرات الخاصة والنسيج الإنتاجي يسمح بمساعدة الشركات على تنفيذ حلول وقائية ضد مخاطر المناخ. بينما تساعد إدارة المخاطر المتبادلة على تقليل التأثير الاقتصادي لظواهر الطقس المتطرفة”. وهكذا “يمكن للأفق طويل الأجل توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تؤدي إلى نمو مستدام”.

وأشار دراغي إلى أن “عالم التأمين حظي بأكثر من ألف مليار يورو من الاستثمارات في إطار أصوله حتى نهاية عام 2020، وبالتالي يمكن أن يعطي دفعة قوية في اتجاه مزيد من الاستدامة للقطاع المالي بأكمله”. واختتم بالقول “أنا متأكد من أن شركات التأمين ستكون قادرة على اغتنام هذه الفرصة”.