جايلك يا سيدنا النبى بالخيل وبالناقة.. مرماح واحتفالات فى ذكرى المولد النبوى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب منطقة منشأة العمارى شمال مدينة الأقصر، خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث توافد الآلاف من الأهالي من مختلف أنحاء المحافظة لحضور تلك الفعاليات.

ورصد اليوم السابع، خلال احتفالات منشأة العمارى الشهيرة ليلة المولد النبوي، حلقات الذكر والمديح والمرماح بالخيول والجمال، حيث تواجد الفرسان من مختلف أرجاء المحافظة في أرض المرماح بعد العصر مباشرة.

ويقول لطفي العماري ، أن احتفالات المولد النبوي هذا العام مختلفة تماماً وحضرها أعداد غفيرة من شتي المدن والمحافظات المجاورة، حيث تم تنظيم المرماح وسباقات الخيول بجانب ليالي المديح على مدار الأيام الماضية.