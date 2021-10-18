جامعة القاهرة تعلن جداول تسكين الطلاب المستجدين بالمدن الجامعية.. التفاصيل

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة جداول تسكين الطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعى 2021 / 2022 ، بالمدن الجامعية، حيث يبدأ التسكين اليوم الإثنين بمدينة الطلبة ومدينة الطالبات ومدينة الرعاية.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت الانتهاء من تسكين جميع الطلاب القدامى بالمدن الجامعية أمس 17 أكتوبر ، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.



جدول تسكين لطلاب المستجدين بجامعة القاهرة



جدول تسكين الطالبات بمدينة جامعة القاهرة



جدول تسكين مدينة الطالبات بجامعة القاهرة

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة والطلاب الوافدين.



وشدد الدكتور محمد الخشت، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.