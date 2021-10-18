تحقيقات النيابة: المتهمان بسرقة مساكن شبرا ارتكبا 4 جرائم بنفس الأسلوب

كتب سليم على - عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بمنطقة شبرا، أقرا بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بذات بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص، باكتشافه اقتحام إحدى الغرف بشقته، ووجود بعثرة بمحتوياتها دون الاستيلاء على مسروقات.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى سرقة محتويات مسكن المجنى عليه بأسلوب "التسلق"، وأنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.