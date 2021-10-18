"بيج رامى" يعود اليوم إلى القاهرة بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا 2021

كفر الشيخ - محمد سليمان

يتوجه عدد من أهالى وأفراد أسرة النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أوليمبيا 2021، لاستقباله في مطار القاهرة والذي سوف يصل في تمام الساعة 11 صباح اليوم الاثنين.

وقال محمد السبيعي، ابن عم بيج رامي، إنه سوف يتوجه عدد من الأهالي ومحبي بيج رامي لمطار القاهرة صباح اليوم لاستقبال البطل القومي بمطار القاهرة، والتعبير عن سعادتهم بحصوله على مستر أولمبيا 2021، للعام الثاني على التوالي ولكن سيكون العدد قليلا لرغبة رامي عدم الاحتفال نسبة لوجود حالة وفاة لأحد أقارب إسلام قرطام، ويتواجد عدد أكبر عند إقامة المؤتمر الخاص بالبطل القومي بعد عدة أيام.

وأضاف السبيعي، أنه سيتوجه البطل القومي عقب استقباله بمطار القاهرة لموطن إقامته بالتجمع الخامس وبعدها بعدة أيام سيتواجد بقريته ببلطيم، ولكن لم يتم تحديد أي موعد لعودته للقرية، مؤكداً أن بيج رامي يستحق كل تكريم للإنجاز الذي حققه.

وعلى جانب آخر توجهت والدة بيج رامي للقاهرة في موطن إقامة رامي في التجمع الخامس برفقة زوجة بيج رامي وأطفاله لاستقباله هناك عقب عودته من مطار القاهرة.