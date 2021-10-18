بسبب الأمطار.. اعرف طرق إنقاذ مصاب الصعق الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

سقوط الأمطار والسيول تمثل دائما خطر على مهمات الكهرباء والمواطنين الذين يقتربون منها مما يجعلهم يتعرضون للإصابة بصعق كهربائي يمكن أن ينهى حياتهم إذا لم يتم إسعافهم بالشكل السليم، لذلك ينصح دائما باتباع بعض النصائح لعمل الإسعافات الأولية كالأتى:

1- أول خطوة يجب اتباعها لإنقاذ مصاب الصعق الكهربائي فصل التيار من المصدر بنزع الفيشة

2- إذا تعذر فصل الكهرباء عن المصاب استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب لا تلمسه باليد

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب

4- إن أمكن.. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه

5- استدعى المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية

6 - تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس