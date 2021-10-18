اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بسبب الأمطار.. اعرف طرق إنقاذ مصاب الصعق الكهربائى

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:00 ص
بسبب الأمطار.. اعرف طرق إنقاذ مصاب الصعق الكهربائى محول كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقوط الأمطار والسيول تمثل دائما خطر على مهمات الكهرباء والمواطنين الذين يقتربون منها مما يجعلهم يتعرضون للإصابة بصعق كهربائي يمكن أن ينهى حياتهم إذا لم يتم إسعافهم بالشكل السليم، لذلك ينصح دائما باتباع بعض النصائح لعمل الإسعافات الأولية كالأتى:
 
 
1- أول خطوة يجب اتباعها لإنقاذ مصاب الصعق الكهربائي فصل التيار من المصدر بنزع الفيشة
 
2- إذا تعذر فصل الكهرباء عن المصاب استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب لا تلمسه باليد
 
3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب
 
4- إن أمكن.. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه
 
5- استدعى المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية
 
6 - تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس

الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء

محولات الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: البنية التحتية المصرية بإنتاج الكهرباء تشهد طفرة نجنى ثمارها الآن

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:56 م

شكوى من أسلاك مكشوفة بكابينة كهرباء فى العبور.. ومحافظ القليوبية يرد

السبت، 16 أكتوبر 2021 03:38 م

"الكهرباء" توقع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى بين مصر وقبرص

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:52 ص

وزير الكهرباء: تصدير 2000 ميجا وات لقبرص بعد استكمال عقود الربط الكهربائى

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:00 ص

إخماد حريق بأحد محولات الكهرباء بالبحيرة بسبب الأحمال الزائدة دون إصابات

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة