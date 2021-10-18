المجلس الأوروبى يجدد العقوبات على داعش والقاعدة حتى 31 أكتوبر 2022

كتبت: هناء أبو العز

جدد المجلس الأوروبي اليوم الإجراءات التقييدية الحالية ضد تنظيم داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم، وقرر إطالة مدة نظام العقوبات لمدة 12 شهرًا أخرى حتى 31 أكتوبر 2022 .

وحاليًا ستة أشخاص يخضعون لإجراءات تقييدية، والتي تتكون من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي و تجميد الأصول، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لأولئك المدرجين في القائمة.

ويسمح نظام الاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية هادفة على أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية، ويقدمون الدعم والتحريض على مثل هذه الأعمال أو التجنيد لصالح داعش والقاعدة أو المنتسبين لهما.

وهذه التدابير التقييدية المستقلة مكملة للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على داعش والقاعدة.