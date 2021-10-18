القوى العاملة تبحث مع سفير قطر احتياجات الدوحة من العمالة المصرية

كتبت آية دعبس

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، سفير دولة قطر لدى مصر، سالم بن مبارك آل شافي، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكدا له أنه في بلده الثاني مصر ، وذكر: أننا جميعاً رسل فى سبيل تحقيق عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين المصرية والقطرية فى العديد من المجالات وفي مختلف التخصصات، لافتا إلي أن تلك العلاقة التى تم استهدافها فى العديد من الأحداث فى الداخل والخارج القطري المصرى .

وأكد الوزير ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة من حيث الاحتياجات من العمالة المصرية المطلوبة فى الفترات القادمة ، وكذلك حصر المشكلات التى تواجه عودتهم مرة أخرى، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه فى الماضى .

وأبدى الوزير، استعداد وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لتذليل أى عقبات أمام الاستثمار القطري فى الدولة المصرية ، للمشاركة فى النهضة التى تحدث على الأراضي المصرية للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة التي نقترب منه سريعاً .

وشدد وزير القوي العاملة علي أننا نتحمل جميعا عبء عودة العلاقات المصرية القطرية إلى أوجها مرة أخري ، خاصة ما يهم العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة القطرية، أو الاستثمارات القطرية فى داخل الدولة المصرية ، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تتواجد فى تلك المجالات والعمل على حل كافة المشكلات التى يمكن أن تحدث مستقبلا.

وكان الوزير قد بحث في بداية اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ، وتحسين أوضاع العمالة المصرية في قطر، وأوجه العمل المشترك ، فضلاً عن التمهيد للدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال).

من جانبه قدم السفير القطري ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال، والرغبة الشديدة فى أن نكون جميعاً بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين دولة قطر والدولة المصرية فى العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة القادمة ، خاصة ان العمالة المصرية لها باع كبير فى ما وصلت إليه الدولة القطرية من التنمية والتطوير والتحديث.

وأكد السفير العلاقة الوطيدة التى تجمع بين دولة مصر وشقيقتها قطر على مر العصور ، مشيرا إلي أنهال شهدت العديد من المشروعات المشتركة وكثير من أوجه التعاون بين البلدين ، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ، حيث وصلت الاستثمارات القطرية على الأراضي المصرية ما يقرب من 3.9 مليار دولار فى العديد من المشروعات القائمة .

وأشار السفير إلى سعي الجانب القطرى لاستحداث إستراتيجية عمل مشتركة بين البلدين تشمل كافة مجالات التعاون ، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه بناء تلك العلاقة ، وتحدد فيها المدة اللازمة لبدء العمل فى مختلف القطاعات.

وفى ختام اللقاء ، أهدى وزير القوى العاملة ، السفير القطري ، هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيراً منه على عمق العلاقات المصرية القطرية ، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات على كافة المستويات.