نائب رئيس اتحاد العمال يقترح تشكيل نقابات عمالية بالخارج لدعم العمالة المصرية

كتبت ـ آية دعبس

اقترح عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنشاء نقابات عمالية بالخارج فى الدول المنتظر تسفير العمالة المصرية إليها خلال الفترة المقبلة، من خلال التواصل مع الجاليات المصرية بتلك الدول، واختيار رئيس الجالية رئيسا للنقابة، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة المصرية فى دعم العمالة المصرية بالخارج والحفاظ على حقوقهم، وكذلك استمرار التواصل بينهما.



وأوضح حمدى، فى تصريحات خاصة، أنه سيتقدم بهذا المقترح بشكل رسمى لوزارة القوى العاملة لبحث إمكانية التطبيق على أرض الواقع، فى ظل الخطوات التى تتخذها الوزارة لتأمين العمالة قبل بدء عمليات التسفير، من خلال الإعداد لإطلاق موقع إلكترونى لتسجيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى الخارج، وتوحيد الجهات المسئولة عن تسفير العمالة المصرية، فضلا عن إجراء العديد من التدريبات المتقدمة لتحسين الفرص أمام العمالة المصرية فى الخارج وكافة الدول الراغبة فى استقدام الكفاءات المصرية.



كانت قد أعلنت سكرتارية الهجرة والاستخدام التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن خارطة طريق للجنة خلال الفترة المقبلة تعتمد على بروتوكولات تعاون وتدريب وتأهيل تنسيقاً مع الوزارات المعنية، وتفعيل وإصدرات التشريعات ذات الصلة، ودراسة احتياجات السوق الخارجي لدعم وحماية العامل المصري، تزامناً مع فتح الأسواق العربية أمام العمالة المصرية، وتوقيع بروتوكولات العمل مع بلدان مجاورة كليبيا والعراق وغيرها من السوق الأفريقى.

