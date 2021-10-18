اعترافات المتهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق فى البساتين تقودهما للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى متهمان أحدهما يحمل جنسية أجنبية، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث بالقاهرة، حيث قالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة محتويات الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهمان بأنهما كانا يبيعان المسروقات لتجار على علم بأنها من متحصلات وقائع السرقة، لتأمر النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح. وقررت نيابة البساتين، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بأسلوب" كسر الكالون".

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة شقة أحد المواطنين في البساتين، وتحديد وضبط الجناة وإعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة. وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية"، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.