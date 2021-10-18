ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 11254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 13617 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 4406 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2656 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4555 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي اي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

كما أعلنت إدارة البورصة، بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، ويتم إدراج السهم ضمن القائمة ( أ ) المسموح بمزاولة الأنشطه المتخصصه على الأوراق الماليةالمدرجة بها.

وجاء ذلك بعد تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إي فاينانس المصدرة لعدد 417.8 مليون سهم بنسبة 26.10 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين(عام و خاص) وبقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 9500 سهم، 295.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 123 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي، 233.8 ألف سهم، 491 ألف سهم، 400 ألف سهم، 12.2 مليون سهم، 19.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 1.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، 13200 سهم، على التوالي واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 71 ألف سهم.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 1.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد.

وأعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، شراء المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 80 ألف سهم بسعر 4.984 جنيه بقيمة إجمالية 398.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 14.25% إلى 16.25%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الانتهاء من تأسيس شركة الخير للتمويل متناهى الصغر برأس مال قدره 120 مليون جنيه مدفوع منه 30 مليون جنيه.