ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.45% بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة.