احذر هذه التصرفات تعطى الحق لشركة الكهرباء فى رفع العداد.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ رحمة رمضان

حدد العقد المبرم بين شركة توزيع الكهرباء والمشترك بعض الحقوق الخاصة بالشركة، ومنها حق رفع العداد عن المواطن فى حالة القيام ببعض الأفعال التى تخل ببنود العقد، وفيما يلى الحالات التى يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك:

1- عدم سداد 3 فواتير استهلاك متتالية يعطى الحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك.

2- عمل وصلات كهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

3- توصيل التيار الكهربائي للغير.

4- في حالة توصیل التيار المسجلة على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

5- في حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7- منع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8- إذا تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9- في حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10- في حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.