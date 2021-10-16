اليوم السابع
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الكهرباء: البنية التحتية المصرية بإنتاج الكهرباء تشهد طفرة نجنى ثمارها الآن

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:56 م
الكهرباء: البنية التحتية المصرية بإنتاج الكهرباء تشهد طفرة نجنى ثمارها الآن الدكتور أيمن حمزة
ماجد تمراز

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قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أن توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهرباء الثنائى بين مصر وقبرص، يأتى فى إطار التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، وقريبًا سيكون هناك لقاء ثلاثى لتفعيل الإجراءات اللاحقة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد إجراءات إتمام الربط التاريخى بين قارتى إفريقيا وأوروبا فى مجال الكهرباء.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "البنية التحتية المصرية فى إنتاج الطاقة الكهربائية، تشهد طفرة كبيرة وتقوية نجنى ثمارها الآن، وترجمة حقيقية لخطوات اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والشبكة الآن أصبحت قوية، ولدينا احتياطى يلبى احتياجاتنا الداخلية والخارجية".

 

وقال: "لا نسعى فقط للربط مع أوروبا فقط، ولكن منذ فترة قصيرة كان هناك توقيع عقود مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجا وات، وتشمل محطات تحويل وكابلات، وهو أقوى خط ربط موجود فى المنطقة، بالإضافة إلى الربط مع الأردن والسودان".

 

وتابع: "لدينا مخطط حتى 2035 لتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% وهى نسبة طموحة وهناك دراسات تمكنا من عمل مزيج من الطاقة، ومصر تخطو خطوات من أجل مستقبل مختلف بالنسبة للطاقة".


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مصر

قبرص

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