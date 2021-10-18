أشهر كاتبة جريمة بأسبانيا تفوز بجائزة قيمتها مليون يورو.. ويتسلمها 3 آخرين

كتبت ريم عبد الحميد

واقعة مثيرة شهدتها دوائر الأدب في أسبانيا بعدما تم الإعلان عن فوز كاتبة أسبانية بجائرة أدبية قيمتها مليون يورو، لكن عند تسلم الجائزة وبدلا من ظهور السيدة لاستلامها، ظهر بدلا منها ثلاث رجال تبين أنهم كتبوا المؤلفات باسم مستعار.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الكاتبة الأولى في أسبانيا في مجال الإثارة والجريمة، والتي عرفت بأنها أستاذة جامعية وأم تعمل تحت اسم مستعار "كارمن مولا" من أجل أن تحافظ على سرية هويتها.

لكن في الاحتفال الذى أقيم يوم الجمعة لمنحها جائزة لانيتا الأدبية، والتي تبلغ قيمتها مليون يورو، حوالى مليون و160 ألف دولار، عن عملها التاريخى المثير "الوحش"، صعد ثلاث رجال إلى المنصة للحصول على الجائزة. وقال الثلاثة، وجميعهم من كتاب السيناريو التليفزيونى، إنه اختاروا اسم مولا بالصدفة من أجل المرح، ولم يفكروا بشكل خاص في جنس الاسم أو الآثار المحتملة.

وقال أحد الكتاب لصحيفة الباييس الأسبانية إنه لا يعلم إذا كان الاسم المستعار لأنثى سيبيع أكثر من اسم رجل، وليس لديه أدنى فكرة، لكنه يشك في ذلك، وأضاف أنهم لم يتخفوا خلف امرأة، لكنهم تخفوا خلف اسم.

ويعتبر كل من أوريج دياز واوجستين مارتينز وانطونيو ميرسيرو كتاب سيناريو، ولديهم العديد من السيناريوهات للتليفزيون، وقرروا الكتابة تحت اسم مستعار دون سبب معين ودون اعتبار لجنس الاسم.

وقال دياز بعد استلامه الجائزة إن كارمن مولا مثل كل الأكاذيب التي نقولها، أستاذة جامعية، ونحن ثلاثة أصدقاء قررنا يوما قبل أربعة سنوات دمج موهبتنا في سرد قصة.