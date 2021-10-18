أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الاثنين 18-10-2021 استقرارا لمعظم أصناف الخضروات وفقا لأسعار الجملة الرئيسية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم لتسجل 2.5-4.5 جنيه للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم أن سعر الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا سجلت بين 7-11 جنيها للكيلو، أسعار البطاطس تتراوح بين 4-7.5 جنيه للكيلو، وتراوح القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار البامية 5-11جنيها للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.