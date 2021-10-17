أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، حديد عز. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، حديد عز.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.67%، والعرب على 5.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 969 ألف جنيه، 13.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4595 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخلية للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 469.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.75%.

- حديد عز بسعر إغلاق 15 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

- القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية بسعر إغلاق 1.255 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 17.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.74%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 26.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.91%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.63%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 24.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.