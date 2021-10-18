أستراليا تضبط أكبر شحنة هيروين في تاريخها.. ومسئول: أنقذنا حياة 225 شخصا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الشرطة الأسترالية ضبط أكبر شحنة هيروين تم تسجيلها في البلاد، بقيمة 140 مليون دولار أسترالي ما يعادل 104 ملايين دولار أمريكي وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت السلطات إن الشحنة التي تزن 450 كيلوجراما تضم 1290 عبوة من الهيروين تحمل علامة حمراء، وتم القبض علي الشحنة في ميناء ملبورن في 29 سبتمبر الماضي، ولم يتم الكشف حينها عن تلك العملية.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على ماليزي بعد اكتشاف الشحنة الضخمة في حاوية من بلاط السيراميك.

ووجهت إليه لاحقًا تهمة استيراد ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للسيطرة على الحدود وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأظهر اختبار المادة الموجودة في العبوات أنها كانت هيروين، وجاءت الشحنة من ماليزيا وكانت متجهة إلى شركة في ملبورن وتمت مداهمة عدة مواقع في وقت لاحق في عاصمة الولاية الفيكتورية.

وفي حديثه عقب الإعلان ، قال القائم بأعمال مساعد المفوض كريسي باريت من الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن هذا الاكتشاف تم بفضل التعاون الوثيق بين قوات الشرطة الدولية.

وقال في تصريحات لـ"بي بي سي" الأثنين: "لدينا علاقة قوية مع الشرطة الملكية الماليزية (RMP) وعلى وجه الخصوص إدارة التحقيقات الجنائية الخاصة بالمخدرات في RMP."

وأضاف المفوض باريت أن الشرطة قدرت أنها أنقذت حياة واحدة مقابل كل كيلوجرامين من المخدرات التي كانت ستباع بطرق غير شرعية.

وقال: "من المهم ملاحظة أنه بالإضافة إلى الاعتقالات التي تم إجراؤها ، فإن النتيجة الأولية لهذه العملية هي الحفاظ على حياة ما يقدر بنحو 225 شخصًا".