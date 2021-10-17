اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمناسبة اليوم العالمى للغذاء..

486 مليون دولار حجم التمويلات لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر.. انفوجراف

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:06 ص
486 مليون دولار حجم التمويلات لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر.. انفوجراف وزارة التعاون الدولى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، أعلنت وزارة التعاون الدولى عن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، من خلال الشراكات الدولية، حيث جاءت القيمة الإجمالية للتمويلات 486 مليون دولار، منها 112 مليون دولار القيمة الإجمالية للمنح، و374 القيمة الإجمالية للقروض، وذلك في 17 مشروع بـ22 موقع بمحافظات مصر، ومن خلال 11 شريك تنموي.
 
ومن بين التمويلات مشروع لتمويل مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 13 صومعة في عدد من محافظات مصر بسعة تخزينية 745 ألف طن، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للصوامع وتطوير طرق التخزين الآمنة.
 
ويأتي هذا المشروع والعديد من المشروعات الأخرى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2) القضاء التام على الجوع، (8) العمل اللائق والنمو الاقتصادي، (12) الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
 
ويحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للغذاء، والذي يعد بمثابة تذكير للعالم بالدور الذي يلعبه الأمن الغذائي، وضرورة القضاء على سوء التغذية، لتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة.
 
 
WhatsApp Image 2021-10-17 at 10.40.03 (2)
 

 

 


الأمن الغذائي

التنمية المستدامة

التعاون الدولي

رانيا المشاط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة