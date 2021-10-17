486 مليون دولار حجم التمويلات لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر.. انفوجراف

كتب محمد أسعد

بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، أعلنت وزارة التعاون الدولى عن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، من خلال الشراكات الدولية، حيث جاءت القيمة الإجمالية للتمويلات 486 مليون دولار، منها 112 مليون دولار القيمة الإجمالية للمنح، و374 القيمة الإجمالية للقروض، وذلك في 17 مشروع بـ22 موقع بمحافظات مصر، ومن خلال 11 شريك تنموي.

ومن بين التمويلات مشروع لتمويل مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 13 صومعة في عدد من محافظات مصر بسعة تخزينية 745 ألف طن، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للصوامع وتطوير طرق التخزين الآمنة.

ويأتي هذا المشروع والعديد من المشروعات الأخرى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2) القضاء التام على الجوع، (8) العمل اللائق والنمو الاقتصادي، (12) الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

ويحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للغذاء، والذي يعد بمثابة تذكير للعالم بالدور الذي يلعبه الأمن الغذائي، وضرورة القضاء على سوء التغذية، لتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة.