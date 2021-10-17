مهرجان الأضواء يزين سماء التشيك بعد توقف العام الماضي بسبب كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

بدأت العاصمة التشيكية براج، هذه الأيام الاحتفال بمهرجان "Signal" للأنوار الذي يضم أكثر من 20 عملا فنيا من جميع أنحاء القارة الأوروبية. وعادت العاصمة التشيكية لإحياء هذا المهرجان بعد توقفه العام الماضي نتيجة الإغلاقات التي فرضت في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من إضاءة سماء العاصمة براج بالأضواء، ووضع شاشات عملاقة في الساحات لعرض الأعمال الفنية، حيث تتمحور أعمال مهرجان هذا العام حول موضوع "التعايش البشري مع الطبيعة" عبر خلق بيئة أقل تلوثا وأكثر استدامة، لحث سكان التشيك والعالم على الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث.



السكان يشاهدون المهرجان



مهرجان الاضواء فى براج

مهرجان الأنوار في براج تبدأ فاعلياته يوم 15 أكتوبر ويستمر حتى مساء 18 أكتوبر، ويشارك فيه فنانون من جميع أنحاء العالم يتعاملون مع الضوء ويعرضون أعمالهم الفنية في شوارع وساحات المدينة. ويذكر أن كثيراً من هذه الأعمال الفنية تحقق تفاعل كبير.



الشاشات تزين الساحات فى المهرجان

وقد جاء المهرجان حسب المصادر التشيكية الرسمية بمثابة الحدث الثقافي الأكثر شعبية في جمهورية التشيك حيث يزوره مئات الآلاف سنويا.