محافظ الدقهلية يعلن عن الانتهاء من تطعيم 85% من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية لشرق وغرب المدينة ومركز المنصورة ووكلاء وزارات الطرق والري ، ومديري الإدارات المختلفة بالمحافظة لمتابعة عدد من الموضوعات الهامة وكذا المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد " مختار" على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لنظافة مدينة المنصورة وضواحيها وأن يتم التصدي بكل حزم للنباشين وأماكن التجميع التي يقومون بالتوريد لها بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ الحملات المكبرة على هذه الأماكن بالتنسيق فيما بين كافة الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

ووجه " مختار" بضرورة إعداد وتنفيذ خطة أسبوعية لمتابعة الموضوعات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة وعرض تقارير تفصيلية بالموقف التنفيذي لها والمعوقات التي تعترض التنفيذ للعمل على حلها، وقد أكد " مختار" علي أن كل مسئول في موقعة يقع علي عاتقه متابعة كافة الأعمال المنوطة به وخاصة مايتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها في نطاقه لسرعة دخولها الخدمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما أكد "المحافظ" أنه تم الانتهاء من تطعيم 85% من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ووجه بأهمية تعزيز التنسيق مع مديرية الصحة لسرعة الانتهاء من التطعيم للنسبة المتبقية من العاملين بالجهات الحكومية.

وطالب "مختار" بسرعة الإنتهاء من جميع ملفات التقنين والتصالح بمراكز ومدن واحياء وقري المحافظة والمتابعة الجادة من قبل ادارة الاملاك والادارة الهندسية وذلك حرصا على مصالح المواطنين، وأوضح المحافظ أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمراكز والمدن والأحياء التي حققت المستهدف في هذا الشأن.

حضر الاجتماع اللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة ،واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة و رحاب المزين رئيس مركز المنصورة والمهندس عبد الحميد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري و مديري إدارات مكتب المحافظ ومتابعة مكتب المحافظ والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والمركبات والحسابات والمرافق ومنظومة التقنين والاملاك والعشوائيات والشئون المالية والإدارية والمواقف والمركبات وجهاز النظافة وعدد من العاملين بتلك الإدارات.

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.