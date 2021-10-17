محافظ أسيوط: تشغيل 26 مفرمة لتحويل المخلفات إلى أسمدة

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات من خلال إعادة تدويرها لخلق قيمة مضافة وزيادة العائد للمزارع وتحسين دخولهم فضلا عن المساهمة فى الحفاظ على البيئة.

وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفلاحين والمزارعين وحماية البيئة والنهوض بمعدلات التنمية لتحقيق رؤية مصر2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة مهداه من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وذلك فى إطار خطة المحافظة للتخلص الأمن من المخلفات الزراعية وتقليل فرص اشتعال الحرائق فى الحقول الزراعية التى تنتج بصفة دائمة من المخلفات وتحقيق عائد اقتصادى للمزارعين من هذه المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية "سيلاج".

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكاتف جميع الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى تضر بالبيئة وصحة المواطنين لافتا إلى إنه تم تشكيل لجان لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكل مركز تضم فى عضويتها جهاز شئون البيئة وإدارات البيئة بالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والقرى والإدارات الزراعية لرصد ومتابعة عمليات الحرق المكشوف لمخلفات الزراعية من خلال شن حملات صباحية ومسائية وتحرير محاضر للمزارعين والفلاحين المخالفين لافتا إلى أن الغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على حسب مساحة الأرض.

وأضاف اللواء عصام سعد إنه تم تنفيذ عدة حملات ولقاءات مع المزارعين والفلاحين فى قرى ومراكز ديروط ومنفلوط وأسيوط والفتح وأبوتيج وأبنوب لتعريفهم بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وعدم الحرق المكشوف لها وتخصيص عدد من الأماكن لتجميع المخلفات بها استعدادًا لفرمه والاستفادة منه فى تحويل ناتج الفرم كعلف حيوانى أو كمبوست وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية مثمنًا جهود المزارعين فى التنمية الزراعية الزراعية مؤكداً حرصه على توعيتهم باستغلال المخلفات الزراعية والتصدى للحرق المكشوف لها حفاظاً على البيئة وكيفية استخدام المخلفات فى تصنيع الأعلاف وتسميد التربة وتعظيم قيمته الاقتصادية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ أى حالة حرق مكشوف فى الأراضى الزراعية سواء فى المدينة أو فى القرى على رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.