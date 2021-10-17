صحة الدقهلية تشن حملات مكثفة على منافذ تصنيع وبيع حلوى المولد ومحلات البقالة

الدقهلية - مرام محمد

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي وأماكن تداول الأغذية في نطاق شرق وغرب مدينة المنصورة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك.

وقامت الحملة بالمرور على 8 منشآت تبين أن 4 منهم بدون ترخيص، و4 بها خطر داهم من استمرار التشغيل، وتم تحرير عدد 4 محضر بالقرار 96 و8 بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية.

وتم ضبط حوالي 130.7 كيلو أغذية فاسدة و 79.2 لتر عصائر، منهم 17 علبة حلاوة البوادي زنة 500 بإجمالي وزن 8.5 كيلو، و9 علبة حلاوة زنة العبوة 1 كيلو بإجمالي 9 كيلو، و34 علبة جبنة سلطة زنة العبوة 300 جرام، و22 طبق لانشون زنة الطبق واحد كيلو باجمالي 22 كيلو، و10 بالتة كانز بربيكان البالتة 24 عبوة في 330 مللي، و20 كيلو زبدة فلاحي، و7 طبق بلح رطب وزن 1كيلو، و30 كيلو عيش نخالة، و3 جردل جبنة تلاجة وزن الجردل 10 كيلو.

كما تم إعدام 256 كيلو أغذية مختلفة جميعها بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.