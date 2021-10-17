سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك المصرية

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.18 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى.
وفى سياق متصل ثبت سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت أيضا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الخميس الماضى بالبنوك.
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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
51.82 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
52.28 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.18 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.22 جنيه.
52.18 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.16 جنيه.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.
52.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.91 جنيه للشراء
52.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.
52.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.
52.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.07 جنيه للشراء.
52.22 جنيه للبيع.
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