كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 16-10-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك الإسكندرية ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بكافة البنوك العاملة فى مصر.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء. 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.