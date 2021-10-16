كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 16-10-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.82 جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.51.82 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.22 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 51.89 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.43 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.07 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.