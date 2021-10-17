كتبت : سماح حمدى

ثبت سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت أيضا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الخميس الماضى بالبنوك.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.11جنيه للشراء، و18.30 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.