ريجيم الثلاثة أيام أسرع طريقة لاستعادة رشاقتك لأى مناسبة.. اعرف تفاصيله

ندى سليم

ريجيم الثلاثة أيام ضمن الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص وزنك، لاسيما إذا كنت تستعد لحضور مناسبة مهمة وترغب في أن تظهر بجسد نحيف وتخسر بعض الكيلو جرامات من وزنك، حتى تتمكن من ارتداء ملابسك بحرية، وبرغم صرامة وقسوة هذه الحمية إلا أن نتائجها فعالة وتحصل عليها في وقت قياسى.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday، فإن ريجيم الثلاثة أيام يعتمد على اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة 3 أيام، بحيث لم تتجاوز السعرات اليومية التي تحصل عليها في وجباتك من 1400 سعرة و1200 سعرة أو 1100 سعرة حرارية بحد أدنى.

وحذر الخبراء من عدم الاستمرار في هذه الحمية لأكثر من 72 ساعة، أى ثلاثة أيام حتى لا يفقد جسمك العناصر والفيتامينات المهمة، فيجب عليك الانقطاع عنه لمدة أسبوع ثم تكراره مرة أخرى.

ويعتمد ريجيم الثلاثة أيام على وجبات غنية بالبروتين ومنخفضة الدهون والكربوهيدرات، مثل الآتي:



- الإكثار من شرب المياه بما يعادل ثلاثة لترات يوميا لزيادة عملية الأيض وحرق الدهون.

- يٌسمح بتناول القهوة والشاى بحيث لم تتجاوز عن 2 كوب في اليوم دون إضافة السكريات.

- يسمح بتناول الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية مثل الجريب فروت والتفاح والجوافة والبرتقال والكيوى.

وتنجح في إنقاص وزنك باتباع تلك الخطوات على مدار ثلاثة أيام:



اليوم الأول:



وجبة الإفطار:

تتكون وجبة الإفطار عن نصف جريب فروت وملعقتين من زبدة الفول السودانى وشريحة واحدة من الخبز المحمص

وجبة الغداء:

تتكون من نصف كوب من التونة وشريحة واحدة من الخبز المحمص وكوب من القهوة والشاى

وجبة العشاء:

نصف موزة وكوب من الفاصوليا الخضراء وتفاحة صغيرة الحجم.





اليوم الثانى:



وجبة الإفطار:

يتكون من بيضة واحدة وشريحة واحدة من الخبز المحمص ونصف موزة

وجبة الغداء:

تتكون من بيضة واحدة مسلوقة، وكوب من جبن قريش، وخمس قطع من البسكويت المملح

وجبة العشاء:

كوب من البروكلي ونصف كوب جزر ونصف موزة.

اليوم الثالث



وجبة الإفطار:

تتكون من خمس قطع من البسكويت المملح، وشريحة جبن شيدر، وتفاحة صغيرة

وجبة الغداء:

بيضة واحدة مسلوقة وشريحة واحدة من الخبز المحمص

وجبة العشاء:

كوب تونة، ونصف موزة، وثمرة أفوكادو