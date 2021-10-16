ريجيم بدون رياضة أو حرمان.. 10 خطوات هتوصلك لحلم الرشاقة

ندى سليم

يواجه مرضى السمنة والوزن الزائد صعوبة كبيرة فى خسارة وزنهم واتباع نظام غذائي صارم ينجح فى تحقيق حلم الرشاقة وحرق الدهون العنيدة، لكن يظل الأصعب من ذلك هو ممارسة الرياضة بانتظام، للحصول على نتائج سريعة فى رحلة إنقاص الوزن.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، كشف عن بعض الخطوات، التى إذا تم اتباعها ستنجح فى تحقيق هدفك فى إنقاص وزنك والحصول على نتيجة سريعة، دون ممارسة الرياضة الشاقة.

ومن أبرز النصائح الغذائية التى تمكنك من استعادة رشاقتك دون ممارسة التمارين الرياضية الشاقة:

1.التوقف تدريجيًا عن تناول السكريات حتى يتم التوقف عن تناولها .

2.الإكثار من تناول الماء بما لايقل عن 3 لتر يوميًا.

3.الإكثار من تناول البروتينات التى تمنحك الشبع والامتلاء لفترة أطول.

4.تحسين جودة نومك الذى ينعكس على هرموناتك التى تتحكم فى شعورك بالجوع والإقبال على تناول السكريات.

5.مراقبة السعرات الحرارية التى تتناولها من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

6.يمكنك خداع عقلك الذى يرغب فى تناول الأطعمة الصناعية والسكريات من خلال تناول كميات صغيرة من هذا الطعام.

7.احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والحبوب التى تشعرك بالشبع.

8.احرص أيضًا على قياس وزنك بشكل دورى حتى تلتزم بتناول الأطعمة الصحية.

9.تجنب المشروبات الغازية التى تحتوى على كميات كبيرة من السكر.

10.تناول منتجات الألبان خالية الدسم وإدراجها فى وجبة الإفطار والعشاء.