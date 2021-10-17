رئيس البحث العلمي: خلال 8 شهور أصبح لدينا جهاز تنفس صنع في مصر

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي إن الأكاديمية دعمت إنتاج وتصنيع أول جهاز تنفس صناعى صنع فى مصر فى أقل من 8 شهور، موضحا أنه أثناء جائحة كورونا طلب من الأكاديمية معاونة الدولة فى تصنيع بعض المستلزمات الطبية، وتم تخصيص التمويل المطلوب للتصنيع، لافتا إلى أن جهاز التنفس الصناعى معتمد من هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن الأكاديمية استطاعت تجميع عدد من الجهات لتصنيع منتجات محلية ومصرية بكل فخر، متابعا: الأكاديمية تدعم هذه الجهات.

ويهدف المنتدي الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي إلي استعراض منتجات تكنولوجية في ثلاث جلسات رئيسية وهي الصناعات الغذائية، الصناعات الاستراتيجية، ومجال الطاقة والمياه والبيئة ، وتلك المنتجات هي مخرجات تكنولوجية لمبادرات وتحالفات ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع عدة مراكز بحثية وجامعات منهم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث ومدينة زويل للأبحاث العلمية والجامعة المصرية اليابانية والجامعة البريطانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغيرهم ، وسيتم اطلاق عدد من المشروعات القومية الهامة.

وسيتم توقيع 8 اتفاقيات علي هامش المنتدي، وهي اتفاقيات تسويقية هامة للبحث العلمي منها اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية، اتفاقية تعاون في مجال التعليم الفني مع مشروع work force Egypt ، اتفاقية تسويق مخرجات التحالف القومي للبتروكيماويات مع معهد بحوث البترول وشركة قها التابعة للهيئة القومية للانتاج الحربي ، اتفاقية تعاون مع صندوق دعم النوابغ والمبتكرين ، واتفاقية تعاون مع مصر الخير لتمويل مشترك مع اكاديمية البحث العلمي.



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المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (3)



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المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (6)



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المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (12)



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المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (14)



المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (15)



المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (16)



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المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (20)



المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (21)