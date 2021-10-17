التعليم: تحديث 70% من مناهج المدارس الفنية وتزايد نسبة الملتحقين

كتب ـ محمود طه حسين ـ تصوير خالد كامل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.

وأضاف خلال المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، أن النظرة للتعليم الفنى بدأت تتحسن وهناك تزايد فى الالتحاق بالتعليم الفنى، لأن الوزارة بدأت تحسن مخرجات التعليم الفنى، حيث تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفنى، على تغيير المناهج لتخدم السلوكيات ومخرجات التعلم، مؤكدا تم تغيير 70% من المناهج خاصة التعليم الصناعى ويتم الانتهاء من المناهج وتحديثها على منهجية الجدارات عام 2024، لافتا إلى أن تحديث المناهج يتطلب تطوير مهارات المعلمين ومن ثم تم إنشاء أكاديمية للتدريب، مع إنشاء هيئة جودة مستقلة، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلسى الشعب والنواب بشأن إنشاء هيئة الجودة المستقلة وسوف تسهم فى نقل التعليم الفنى بشكل كبير حيث أن الطالب سوف يصبح متقن للمهارات والجدارات.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك رغبة من القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى، وتم البدء فعليا من خلال مدارس التكنولوجية التطبيقية، مضيفا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والسنوات المقبلة تحمل أعداد أكبر من مدارس التكنولوجية التطبيقية، قائلا: الثورة الصناعية الرابعة سوف يتخرج من مدارس التعليم الفنى فنيين.