اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تحديث 70% من مناهج المدارس الفنية وتزايد نسبة الملتحقين

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:12 ص
التعليم: تحديث 70% من مناهج المدارس الفنية وتزايد نسبة الملتحقين الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفن
كتب ـ محمود طه حسين ـ تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.
 
وأضاف خلال المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، أن النظرة للتعليم الفنى بدأت تتحسن وهناك تزايد فى الالتحاق بالتعليم الفنى، لأن الوزارة بدأت تحسن مخرجات التعليم الفنى، حيث تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفنى، على تغيير المناهج لتخدم السلوكيات ومخرجات التعلم، مؤكدا تم تغيير 70% من المناهج خاصة التعليم الصناعى ويتم الانتهاء من المناهج وتحديثها على منهجية الجدارات عام 2024، لافتا إلى أن تحديث المناهج يتطلب تطوير مهارات المعلمين ومن ثم تم إنشاء أكاديمية للتدريب، مع إنشاء هيئة جودة مستقلة، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلسى الشعب والنواب بشأن إنشاء هيئة الجودة المستقلة وسوف تسهم فى نقل التعليم الفنى بشكل كبير حيث أن الطالب سوف يصبح متقن للمهارات والجدارات.
 
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك رغبة من القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى، وتم البدء فعليا من خلال مدارس التكنولوجية التطبيقية، مضيفا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والسنوات المقبلة تحمل أعداد أكبر من مدارس التكنولوجية التطبيقية، قائلا: الثورة الصناعية الرابعة سوف يتخرج من مدارس التعليم الفنى فنيين.
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (1)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (1)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (2)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (2)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (3)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (3)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (4)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (4)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (5)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (5)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (6)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (6)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (7)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (7)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (8)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (8)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (9)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (9)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (10)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (10)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (11)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (11)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (12)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (12)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (13)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (13)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (14)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (14)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (15)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (15)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (16)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (16)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (17)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (17)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (18)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (18)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (19)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (19)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (20)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (20)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (21)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (21)

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (22)
المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى (22)

 


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى

التعليم الفنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: جامعة السادات تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و821 مليون جنيه

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:45 ص

بدء تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالتعليم العالى.. السيد عطا: صرف أوراق القبول من مكتب التنسيق.. قبولهم بنسبة 10% فقط من الأعداد المقدرة للمعاهد.. وترشيحهم وفقا للحد الأدنى المعلن لطلاب الثانوية العامة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:00 ص

التعليم توجه بالتصدى للدروس الخصوصية وتفعيل المجموعات المدرسية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:00 ص

وزارة التعليم تؤكد وصول الكتب للمدارس وتسمح للطالب باستلامها بعد سداد نصف سعرها.. واستكمال باقى المبلغ بالترم الثانى.. تحذر المدارس الخاصة من رفع الأسعار.. وتؤكد: متابعة حصول التلاميذ على الكتب بشكل يومى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:00 ص

وزير التعليم العالى: لابد من تعاون الجامعات وشركات الأدوية لابتكار عقاقير جديدة

السبت، 16 أكتوبر 2021 05:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة