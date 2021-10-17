رئيس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان بعد تكريمه من الرئيس: السيسى ساهم فى محاربة التطرف

وأكد أن هذا التكريم قلادة وشرف كبير في رقبته، وأضاف: سأواصل جهودي في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف بجنوب السودان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم:

1- من داخل مصر:

- الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف.

- الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

- الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

- الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

- الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- نهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.

2- من خارج مصر:

- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح.

- رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، الشيخ عبدالله برك.