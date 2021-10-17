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رئيس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان بعد تكريمه من الرئيس: السيسى ساهم فى محاربة التطرف

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:48 م
رئيس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان بعد تكريمه من الرئيس: السيسى ساهم فى محاربة التطرف وزارة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قال الشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجنوب السودان، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال المولد النبوي لهو أعظم فضل، لأنه من رئيس مصر الذي ساهم بشكل كبير بفضل توجبهاته في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. 
 
وأكد أن هذا التكريم قلادة وشرف كبير في رقبته، وأضاف: سأواصل جهودي في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف بجنوب السودان.
 
 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم:
 
1- من داخل مصر:
 
- الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف.
 
- الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.
 
- الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
 
- الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.
 
- الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.
 
- نهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.
 
2- من خارج مصر:
 
- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح.
 
- رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، الشيخ عبدالله برك.

 


السيسى

جنوب السودان

تجديد الخطاب الدينى

اخبار مصرية

الاوقاف

ذكرى المولد النبوى

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