اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:48 م
أكرم القصاص
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بيع أكثر من 66 مليار سيجارة خلال عام بمبيعات تجاوزت 12 مليار جنيه

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:24 ص
بيع أكثر من 66 مليار سيجارة خلال عام بمبيعات تجاوزت 12 مليار جنيه سجائر
كتب هانى الحوتى

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حققت الشركة المصنعة الوحيدة للسجائر في مصر، مبيعات شاملة الضرائب بلغت 64.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021 بنسبة زيادة سنوية 16.5%، وحقق الربع الرابع منفردا إجمالي مبيعات 15.34 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
 
 
 
وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي المبيعات نتيجة تحسن مبيعات السجائر المحلية لتصل إلى 12.8 مليار جنيه بزيادة 14% على أساس سنوي، نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 7.14 مليار سيجارة في العام المالي لتسجل مستوى قياسي في هذا العام 66.85 مليار سيجارة مقارنة مع 59.71 مليار سيجارة في العام السابق بزيادة 12%.

سيجارة

مبيعات السجائر

ايرادات السجائر

أسعار السجائر

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