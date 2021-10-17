براعم كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى "الليلة الكبيرة".. صور

نظمت مساء اليوم دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد، تدريب كلاٍ من الفنان أيمن مصطفى، الفنانة ندى غالب، الفنانة شمس إبراهيم والفنان على الخبيرى، وذلك فى حفل كامل العدد ووفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها دار الأوبرا المصرية بكافة مسارحها والتى تشمل المرور من بوابات التعقيم وارتداء الأقنعة الطبية والتباعد بين الأشخاص.

وتضمن برنامج الحفل باقة رائعة من أجمل أغانى الاطفال منها يوم اجازتنا.. ميدو.. يا أصحابى وصاحباتي.. توت توت.. كاكى كاك أما الفاصل الثانى من الحفل قدم براعم الأطفال رائعة كلاٍ من صلاح جاهين وسيد مكاوي "أوبريت الليلة الكبيرة" والتى قدمت منذ عقود ليصورا فيه واحدًا من أهم ملامح الحياة المصرية "المولد" والذى ظهر بعرائس تحمل ملامح مصر وحكايات لا تنتهى ليقدما صورة فنية كاملة، واستعرضوا من خلال 13 شخصية ليلة كاملة من ليالى التراث الشعبى، حولوا فيها الواقع لرموز، فبقيت الليلة الكبيرة حية منذ ميلادها فى مايو 1961 وحتى اليوم، مما جعل الأوبريت خالدًا، ومعبرًا عن تراث شعبى أصيل.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2009 ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، قدم الكورال مجموعة الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة وقد رفع شعار "كامل العدد" فى كل حفلاته.