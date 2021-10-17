بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات في شركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق المـلا وزير البترول والثروة المعدنيـة حركـة تكليفات وتنقلات، شملت رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بـوزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعـم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيـق الأهـداف المستقبلية المستهدفة وتبـادل الخبـرات اللازمـة ، حيـث شـملت الحركـة شـغل بعـض المواقـع التـي خـلـت بـخـروج شـاغلها لسـن التقاعـد القانونـي . وشملت الحركـة التالي أسمائهم
المهندس / أحمـد محمـد الخليفـة أحمد - رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بـوزارة البترول والثروة المعدنية .
المهندس / أشـرف بـهـاء الـديـن أبـو الفتـوح - رئيسا لمجلس الإدارة والعضـو المنتدب لشركة مصـر للصيانـة ( صـان مصـر ) .
المهنـدس / محمـد عبـد العزيـز حلمـي إسماعيل - رئيسـاً لمجلـس الإدارة والعضـو المنتـدب للشـركة الهندسية للصناعـات البتروليـة والكيماويـة ( انبـي ) .
• المهنـدس / إيهـاب رجائـي عبـد العزيز علـى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضـو المنتدب لشـركـة ثـروة للبتـرول .
المهنـدس / حسـام الديـن السـيد زكـى الدسـوقي - رئيسا لمجلـس الإدارة والعضـو المنتـدب للشـركة الفرعونيـة للبتـرول .
• المهندس / خالـد منيـر أميـن سـلام - رئيسا لمجلس الإدارة والعضـو المنتـدب لشركة دارا للبترول ( بتـرودارا ) .
المهنـدس / عصـام الديـن محمـد علـى العجـراوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضـو المنتـدب لشـركة العلميـن للبتـرول .
حركة تغييرات رؤساء شركات البترول
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