الكنز الحقيقي للصحة في الكيوي.. تناول ثمرة منه وأحمي صحتك

فاطمة ياسر

الكيوي يعد من الفواكه المميزة ذات الطابع الخاص، لن جميع الأطباء ينصحون بتناولها، فهي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي جميع فوائد وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " livestrong".

الكيوي من الفواكه ذات اللون الأخضر والشكل المميز فثمرة واحدة تحتوي نسبة جيدة من الألياف والكالسيوم و الماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي والفسفور والحديد، وفيتامين سي وهـ و ك، وهذا الأمر هو سبب جعلها كنز.

وقدم التقرير العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم عند تناوله لثمرة الكيوي، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد:



الكيوي يعمل علي كبح الشهية، لأنه غني بنسبة عالية من الألياف التي تساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وأيضا يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم.

-يمد الجسم بالأكسجين:



يعمل علي تطهير وتنقية الجسم من أي رواسب وسموم، ولذا فتناولك له يزيد من تدفق الأكسجين في الدم.

-التخلص من الماء الزائد في الجسم:



نظرا لإحتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم فتناوله له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الجسم، وتنظيفه والقضاء علي الماء الزائد.

-تقوية الجهاز المناعي:



نظرا لإحتوائه علي فيتامين سي، فهذا يجعله خيارا جيدا لتقوية الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض.

-يحافظ علي صحة المعدة والأمعاء:



يحتوي الكيوي علي الألياف، التي تساعد علي تحسين حركة الأمعاء والمعدة.

-الحفاظ علي صحة القلب:



يعمل علي تنشط الدورة الدموية في الجسم، وضبط ضغط الدم، وخفض الكولسترول الضار، ولذا تناولك له بشكل دائم يحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية .