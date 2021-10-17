اليوم السابع
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القبض على عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية قبل ترويجها بمنطقة المرج

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:55 ص
القبض على عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية قبل ترويجها بمنطقة المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى في المرج، بحوزته أسلحة نارية بقصد الإتجار وبيعها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، وعُثر بداخل الشقة سكنه على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبى خاص ببندقية – 24 خزينة – سلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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