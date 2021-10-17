اليوم السابع
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العراق يخفض الزراعة إلى 50% بسبب قلة المياه

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:48 م
العراق يخفض الزراعة إلى 50% بسبب قلة المياه نهر دجلة
وكالات

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أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، اليوم الأحد، الخطة الشتوية الزراعية في عموم البلاد، بتخفيض 50% عن العام الماضي لقلة الإيرادات المائية.
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قوله، إن "الموارد المائية أوضحت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات 2.5 مليون دونم، أي بتخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم".
 
وأوضح النايف أن القرار جاء نظراً لـ"انحسار الإيرادات المائية، والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة، واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل".
 

العراق

موسم الزراعة

وزارة الزراعة العراقية

اخبار العراق

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