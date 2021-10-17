"الدفاع الجزائرية": إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعى وانتشال 4 جثث لآخرين شمال العاصمة

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، أن هذه العمليات تأتي في إطار المهام النبيلة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر، أضافت الوزارة، في بيانها، أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية، وأنقذت 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في 4 ولايات مختلفة.