اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:27 م
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"الدفاع الجزائرية": إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعى وانتشال 4 جثث لآخرين شمال العاصمة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:06 م
"الدفاع الجزائرية": إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعى وانتشال 4 جثث لآخرين شمال العاصمة مهاجرين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لمهاجرين آخرين؛ إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة.

وكان قد ذكر الجيش الجزائري أنه تم القبض على 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر الأراضي الجزائرية في عمليات منفصلة له على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، أن هذه العمليات تأتي في إطار المهام النبيلة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر، أضافت الوزارة، في بيانها، أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية، وأنقذت 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في 4 ولايات مختلفة.

 


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