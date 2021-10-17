التضامن: نستهدف إنشاء 7 آلاف حضانة جديدة

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير حسن محمد

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تستهدف إنشاء 7 آلاف حضانة جديدة للأطفال حتى سن 4 سنوات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.



وتشرف وزارة التضامن على 14.8 ألف حضانة مُرخصة، بالإضافة إلى 1.3 ألف حضانة غير مرخصة من إجمالي 10 آلاف حضانة جاري توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة و، أن عدد الحضانات الخاصة بلغ 56.3%، وبلغت الحضانات الأهلية 23.7%، ووصلت نسبة الحضانات الحكومية التي تديرها الجمعيات الأهلية 18.7%، والتى تؤول إلى شركات ومصانع 1.3%.





