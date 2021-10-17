التضامن: دعم 400 ألف طفل فى حضانات الطفولة المبكرة بتكلفة 340 مليون جنيه

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير حسن محد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم دعم 7 آلاف طالب من ذوى الهمم والطالبات الكفيفات والطلاب من ذوى الإعاقة السمعية، لتنمية مهاراتهم التعليمية، وتضمنت توفير فرص تعليمية بلغة "برايل للمكفوفين"، وتقديم خدمات رفع الكفاءة بمراكز التأهيل بصفة خاصة فى محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحيرة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.



وأشارت القباج أنه تم دعم 500 طالب من ذوى الإعاقة السمعية، بتكلفة مليون جنيه، وتم دعم 400 ألف طفل فى حضانات الطفولة المبكرة بتكلفة 340 مليون جنيه، بجانب 34 ألف طالب فى التعليم المجتمعى بتكلفة 90 مليون جنيه، بينما تم دعم 105 آلاف طالب غير مقتدر ومغترب بتكلفة 17 مليون جنيه .

وأضافت أنه تم دعم 20 ألف طالب من خلال التدريب الفنى بتكلفة 31 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة الطلاب أبناء مصر 3500 طالب بتكلفة 13 مليون جنيه .



أكدت القباج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة، حتى مرحلة الجامعة ،حيث كان يتم دعمهم حتى سن 18عاما، لافتة إلى أنه خلال عام 2021/ 2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعىُ دعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الاسر الاولى بالرعاية.