الأمير تشارلز: فخور بابنى وليام لالتزامه الشديد تجاه قضايا البيئة

ريهام عبد الله

عبر الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وأمير ويلز، عن فخره الشديد، بابنه الأمير وليام، دوق كامبريدج، لالتزامه تجاه قضايا البيئة، وطموحه المتمثل فى إطلاقه جائزة "Earth shot".

وقال الأمير تشارلز فى رسالته عبر إنستجرام: "أنا فخور جدًا بابني، وليام، لالتزامه المتزايد بالبيئة والطموح الجريء لجائزة إيرثشوت، كعالم، نحن بحاجة إلى العمل معًا لإلهام وإعادة تصور وبناء المستقبل المستدام الذي نحتاجه بشدة، على مدار العقد المقبل، مع وضع الأجيال القادمة في الاعتبار، ستساعدنا جائزة Earthshot ومرشحوها الملهمون في إيجاد الحلول المبتكرة".



Earth shot



كلارينس هاوس

واستمر: "بالتوازي مع ذلك، من خلال مبادرة Terra Carta والأسواق المستدامة، سنعمل على تعبئة تريليونات الدولارات المطلوبة لنقل الاقتصاد العالمي إلى مسار أكثر استدامة، معًا، مع كل من ينضم إلينا، لدينا فرصة حقيقية لتقديم مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية مع استعادة الانسجام بين الطبيعة والناس والكوكب".

وتابع البوست المنشور عبر حساب "كلارينس هاوس" عبر انستجرام :"تهدف جائزة TheEarthshot ، التى أنشأها دوق كامبريدج والمؤسسة الملكية، إلى إيجاد ومكافأة الحلول الملهمة والمبتكرة، من جميع أنحاء العالم، للتحديات البيئية التي تواجه كوكبنا".

واستطرد: "سيتم منح خمسة جوائز بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني، استنادًا إلى خمسة أهداف من Earthshot ، كل عام على مدار السنوات العشر القادمة، مما يوفر ما لا يقل عن 50 حلاً لأكبر المشكلات البيئية في العالم بحلول عام 2030، سيقام حفل توزيع جوائز Earthshot الافتتاحي الليلة في الكسندرا بالاس في لندن".