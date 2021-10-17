اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:17 م
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الأرجنتين تتلقى دفعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:00 ص
الأرجنتين تتلقى دفعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسى لقاح سبوتنيك
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينة، السبت، أنها تلقت دفعة أخرى من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك في الروسي (Sputnik V).

وقالت الوزارة، في بيان على تويتر: "تم تسليم دفعة أخرى من 500 ألف جرعة من اللقاح إلى البلاد، الذي سيمكنها من مواصلة الوفاء بالجدول الزمني بموجب الخطة الاستراتيجية بشأن تطعيم السكان"، إضافة إلى سبوتنيك، يتم استخدام اللقاحات، التي طورتها أسترازينيكا وسينوفارم، ومديرنا، وفايزر في البلاد كما تستخدم مزيجًا من المكون الأول من سبوتنيك مع لقاح أسترازينيكا ومديرنا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 


الارجنتين

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كورونا فى الارجنتين

لقاح سبوتنيك

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