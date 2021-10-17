استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم وكيلو المفروم يتراوح بين 120-140 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 17- 10-2021 استقرارا في السوق المحلي، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها .

و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

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