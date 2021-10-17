اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم وكيلو المفروم يتراوح بين 120-140 جنيها

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:00 ص
استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم وكيلو المفروم يتراوح بين 120-140 جنيها لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 17- 10-2021 استقرارا في السوق المحلي، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
 
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165  جنيها للكيلو،  وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها . 
 
 
 و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها. 
 
 
 
  أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 
 
 
 
 
 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة