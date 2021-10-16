اليوم السابع
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أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:44 ص
أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد حمادة

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يرصد "اليوم السابع" أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 16-10-2021  في السوق المحلي بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت أسعار  اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، وكباب الحلة بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 
 
 
وتراوحت أسعار القلب بين 140-160 جنيها، وأسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 
 
 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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