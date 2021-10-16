أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

كتب ــ أحمد حمادة

يرصد "اليوم السابع" أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 16-10-2021 في السوق المحلي بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، وكباب الحلة بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القلب بين 140-160 جنيها، وأسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .